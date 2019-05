Xi, terre rare risorsa strategica

PECHINO, 22 MAG - Le 'terre rare', ovvero i minerali poco diffusi in natura e alla base della tecnologia avanzata, sono "una risorsa importante, strategica e non rinnovabile" e la Cina deve fare sforzi per aumentare "l'innovazione scientifica e tecnologica". In un discorso a Nanchang, nel tour di ispezioni nello Jiangxi iniziato lunedì, il presidente Xi Jinping ha affermato che la Cina deve migliorare la capacità d'innovazione autonoma in aree chiave. "Solo con diritti di proprietà intellettuale e tecnologie di base indipendenti possiamo realizzare prodotti competitivi", ha aggiunto.