Parco pubblico gigante sotto Tour Eiffel

PARIGI, 22 MAG - Parigi guarda in grande. E ora anche in verde. A circa un anno dalle elezioni municipali del 2020, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, punta alla creazione di un immenso parco pubblico ai piedi della Torre Eiffel. Uno spazio verde di 54 ettari, attraverso le due rive della Senna, tra il Trocadéro (Riva destra) e il Champ de Mars (Riva sinistra). Per portare a termine quest'ambiziosa opera paesaggistica, sarà necessario chiudere al traffico uno snodo cruciale dei Lungosenna nonché il trafficatissimo Pont d'Iéna, che collega le due rive del fiume proprio sull'asse della Torre Eiffel. La passeggiata ecologica ai piedi della Dama di Ferro sarà lunga 1,6 chilometri. Ideato dall'architetta paesaggista Usa, Kathryn Gustafson, il progetto dovrebbe costare 72 milioni di euro. I lavori dovrebbero cominciare a fine 2020 e durare dieci anni. Ma Parigi punta a consegnarne una prima parte per le Olimpiadi del 2024.