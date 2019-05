Corbyn, May non ha autorità, si voti

LONDRA, 22 MAG - Theresa May "non ha ormai l'autorità" per negoziare un compromesso parlamentare sulla Brexit. Così il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, alzando i toni dello scontro contro la "nuova offerta" della premier Tory alla Camera dei Comuni e invocando a questo punto "elezioni politiche anticipate" nel Regno. May ha replicato dicendo che Corbyn "non vuole un compromesso", ma una resa "al suo piano", auspicando comunque un sostegno trasversale alla proposta del governo.