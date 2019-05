Venezuela: Nyt, Guaidò apre a Maduro

NEW YORK, 21 MAG - L'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò apre a trattare con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Le due parti hanno inviato alcuni dei loro funzionari in Norvegia per trattare, una concessione che finora Guaidò aveva rifiutato. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il cambio di rotta di Guaidò rappresenta un momento cruciale per l'opposizione venezuelana che nel corso dei mesi si è indebolita, mostrando la forza e il potere che Maduro tiene saldamente nelle sue mani nonostante la crisi del paese.