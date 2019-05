A Hama e Idlib altri 180 mila sfollati

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAG - Circa 200mila civili sono sfollati nel nord-ovest della Siria in seguito all'offensiva governativa e russa in corso nella zona tra Hama e Idlib. Lo riferisce l'Onu in un rapporto diffuso nelle ultime ore e di cui una copia è stata ricevuta dall'ANSA. L'ufficio per il coordinamento umanitario delle Nazioni Unite (Ocha) ha documentato che dal 29 aprile al 9 maggio 180mila civili hanno dovuto abbandonare le proprie case tra le regioni di Hama e Idlib.