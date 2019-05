Malawi: al voto per eleggere presidente

BLANTYRE (MALAWI), 21 MAG - Circa sei milioni di elettori del Malawi sono chiamati oggi alle urne eleggere per un nuovo presidente e 193 membri del Parlamento. Già prima dell'alba centinaia di elettori si sono messi in fila davanti ai seggi elettorale sparsi in tutto il Paese. Il presidente uscente, Peter Matharika, 78 anni, candidato per un secondo mandato, deve affrontare la sfida del suo vicepresidente, Saulos Chilima, 46 anni, a sua volta candidato, e del leader del principale partito di opposizione, Lazarus Chakwera, 64 anni, del Malawi Congress Party. Secondo i sondaggi, sono pochi i punti percentuali che dividono i tre contendenti.