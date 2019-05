Turchia: blitz anti-Isis, 10 arresti

ISTANBUL, 21 MAG - Blitz anti-Isis stamani in Turchia. Le unità antiterrorismo della polizia hanno arrestato 10 sospetti jihadisti nella provincia di Kayseri, nell'Anatolia centrale. I raid sono stati condotti simultaneamente in diversi indirizzi, secondo quanto riferito da fonti di sicurezza ai media locali. In manette sono finiti 4 cittadini iracheni e 6 siriani. Gli interrogatori dei presunti membri del sedicente Stato islamico sono in corso.