Thailandia,il nuovo re sfila per Bangkok

BANGKOK, 5 MAG - Il re thailandese Vajiralongkorn, ufficialmente incoronato ieri dopo due anni e mezzo già trascorsi sul trono, è stato fatto sfilare oggi nei viali del centro storico di Bangkok, nel corso di una lunga processione durante la quale è stato issato su una portantina dorata sostenuta da 16 soldati in antiche uniformi. L'evento è stato seguito da decine di migliaia di thailandesi ai bordi del percorso lungo sette chilometri, vestiti di giallo in onore della monarchia. La processione, che è ancora in corso, prevede la sosta presso tre templi buddisti dove Rama X (66 anni) ha reso omaggio ai suoi predecessori.