Germania: multa a chi non vaccina figli

BERLINO, 5 MAG - Una multa fino a 2.500 euro per i genitori che non vaccinano i figli in età scolastica contro il morbillo, considerando che si tratta di una malattia altamente contagiosa e potenzialmente mortale. E' la proposta del ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn che, in un'intervista alla Bild spiega che ai bambini senza il vaccino contro il morbillo dovrebbe essere impedito l'accesso alle strutture per l'infanzia per proteggere chi è troppo piccolo o che per ragioni mediche non può vaccinarsi.