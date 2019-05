Afghanistan: attacco talebani a polizia

KABUL, 5 MAG - Uomini armati hanno fatto irruzione oggi nella sede della polizia di Pul-e Khumri, capoluogo della provincia afghana di Baghlan (nord), dopo che un kamikaze alla guida di un'auto ha fatto esplodere la vettura davanti allo stesso edificio: uno scontro a fuoco, riferiscono alcuni funzionari, è in corso fra le forze di sicurezza e gli assalitori. I talebani, attualmente impegnati in negoziati di pace con gli Usa in Qatar, hanno rivendicato l'attacco affermando che molti funzionari, personale dei servizi di intelligence e poliziotti sono stati uccisi. Secondo quanto ha detto all'Ansa un medico di un ospedale di Baghlan, ci sono decine di feriti. Da parte loro, funzionari del governo non hanno rilasciato commenti sulle eventuali vittime.