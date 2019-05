Gaza, 180 razzi lanciati nella notte

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAG - Sono stati 180 i razzi lanciati questa notte da Gaza contro Israele: in tutto da ieri ne sono arrivati circa 430. Lo hanno detto fonti della difesa israeliana secondo cui sono stati 60 gli obiettivi sia di Hamas sia della Jihad islamica colpiti in risposta dall'esercito nella Striscia. Intanto continuano a suonare le sirene di allarme in tutto il sud di Israele.