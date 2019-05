Desaparecidos, morto Dante Gullo

BUENOS AIRES, 5 MAG - L'ex deputato e dirigente peronista Dante Gullo, conosciuto anche come militante per i diritti umani con forti legami con l'Italia, è morto a Buenos Aires giovedì notte all'età di 71 anni. Negli anni scorsi Gullo si era recato più volte in Italia per testimoniare in processi contro l'ex tenente della Marina argentina, Alfredo Astiz, considerato colpevole del sequestro e successiva sparizione della madre calabrese, Angela Maria Aieta, e del fratello Jorge Salvador Gullo. Per otto anni in carcere durante la dittatura, il dirigente giustizialista fu anche parte del Movimento dei Montoneros e uno dei più attivi esponenti politici a battersi per il ritorno di Juan Domingo Peron dall'esilio.