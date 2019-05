Gilet gialli, mobilitazione al minimo

PARIGI, 4 MAG - Appena tre giorni dopo la mobilitazione del primo maggio, i gilet gialli hanno provato a tornare in piazza ma sono stati in pochissimi, appena 18.900 in tutta la Francia, 1.460 a Parigi, secondo le cifre degli Interni. In questo 25/o atto della protesta che va in scena tutti i fine settimana dallo scorso mese di novembre, si tratta del record minimo di partecipazione.