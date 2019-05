Israele chiude i confini con Gaza

TEL AVIV, 4 MAG - Israele ha chiuso i confini con Gaza, quello pedonale di Eretz e quello merci di Kerem Shalom, dopo la pioggia di razzi dalla Striscia che da stamattina sta colpendo lo stato ebraico. Lo ha annunciato il Cogat, l'ente di governo che controlla i Territori palestinesi. Il capo del Cogat, generale Kamil Abu Rukun, ha anche disposto la chiusura della zona di pesca al largo della costa di Gaza. Tutte i provvedimenti sono fino a nuovo annuncio. Sono saliti intanto a circa 200 i razzi lanciati questa mattina dalla Striscia verso Israele. Lo ha fatto sapere la Radio Militare. Secondo la stessa fonte, in un attacco su Gaza l'aviazione ha distrutto un tunnel sotterraneo della Jihad islamica a Rafah nel sud della Striscia dal quale si progettavano attacchi in Israele. Le sirene di allarme antimissili stanno continuando a risuonate in tutte le zone israeliane attorno a Gaza.