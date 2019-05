Trump, 'con Kim un accordo ci sarà'

NEW YORK, 4 MAG - "Ogni cosa in questo mondo è possibile, ma ritengo che Kim Jong Un sia consapevole del potenziale economico della Corea della Nord, e non farà nulla per interferire o mettervi fine. Sa anche che sono con lui e non vuole tradire la promessa che mi ha fatto. Un accordo ci sarà". Lo twitta Donald Trump commentando il lancio di una raffica di proiettili da parte di Pyongyang.