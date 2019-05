BUENOS AIRES, 4 MAG - Una sorprendente gioielleria in porcellana di Capodimonte è la protagonista a Buenos Aires della mostra 'Sa di Paesaggio', proposta dal giovane artista napoletano Diego Cibelli ed inaugurata nello spazio espositivo dell'Istituto italiano di cultura della capitale argentina. Cibelli è il vincitore della II Edizione del Premio per l'arte Italia-Argentina 2019, frutto di un accordo fra i ministeri della Cultura d'Italia e d'Argentina, a cui collabora l'Istituto Garuzzo per le Arti visive (Igav) di Torino. Presentando i lavori realizzati per la mostra nella Reale Fabbrica di Capodimonte la direttrice dell'Istituto di Cultura, Donatella Cannova, ha osservato che "il lavoro di Diego parla da solo. Ma dietro di esso c'è un riflessione ed una ricerca che questo giovane artista di 32 anni, porta avanti già da molti anni". Tutti i pezzi unici di porcellana che rappresentano, quasi in miniatura, volti, mani, piedi, ali di angeli, ma anche misteriosi personaggi in posizione contemplativa, sembrano usciti come per miracolo dalle viscere della terra o dal fondo di un mare e spingono l'osservatore ad immaginarsi parte di un fantastico viaggio nel tempo. Così, si legge in una nota introduttiva alla mostra, Cibelli "ci introduce in uno scenario che cerca di individuare il senso del nostro appartenere alla natura, prima che la cultura operi la scissione dell'umano dal naturale". A partire "da una installazione concepita come osservazione antropologica - osserva infine la curatrice - l'artista mette l'accento sul contrasto tra gli immaginari ideali dell'essere umano nella cultura barocca e classica e la complessità del presente". Si deve osservare che una particolarità delle opere di Cibelli è che propongono un altro ideale di bellezza, prodotto della fusione della porcellana italiana di Napoli con diversi tipi di cemento derivanti dalla componente argillosa del suolo argentino. (ANSA).