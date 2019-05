Ciclone Fani, 12 vittime nell'Odisha

NEW DELHI, 4 MAG - E' di almeno 12 morti il bilancio del ciclone Fani che si è abbattuto ieri sullo Stato indiano dell'Odisha (est): lo riporta oggi il Times of India, sottolineando che per ora si tratta di un dato provvisorio non confermato dalle autorità. Da parte loro, le autorità indiane parlano di cifre inferiori, che al momento non è possibile accertare per la mancanza di ogni tipo di comunicazione nello Stato devastato dal ciclone.