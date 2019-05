Boeing finisce in un fiume in Florida

NEW YORK, 3 MAG - Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville, in Florida. I passeggeri e l'equipaggio, riferiscono le autorità citate dai media americani, sono tutti vivi nonostante l'aereo sia finito nel fiume limitrofo, il St. Johns River. Il velivolo proveniva da Guantanamo, a Cuba. Si trattava, riportano i media americani, di un charter militare con a bordo probabilmente truppe. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, ore 3.43 di sabato mattina italiana, quando l'aereo ha cercato di atterrare durate una tempesta, con forti piogge e vento. I vigili del fuoco sono sul posto per soccorrere i passeggeri ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume