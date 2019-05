Bolsonaro cancella viaggio a New York

ROMA, 4 MAG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato un viaggio a New York in programma per il 14 maggio in occasione di un evento durante il quale avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento come 'persona dell'anno' dopo che alcuni sponsor, tra cui Delta Air Lines, Financial Times e Bain & Co si erano ritirati. Lo riferisce il sito del Folha de S.Paulo, citando fonti della presidenza. L'iniziativa era stata promossa dalla Camera di Commercio Brasile-Stati Uniti. La decisione di cancellare il viaggio sarebbe stata presa "a fronte delle resistenze e degli attacchi deliberati da parte del sindaco di New York - afferma un comunicato della presidenza pubblicato sul sito, e delle pressioni di gruppi di interesse sugli organizzatori". Il sindaco democratico di New York Bill De Blasio aveva definito Bolsonaro, in una intervista radiofonica, "persona non benvenuta" per le sue note posizioni razziste, omofobe e misogene, e diverse sedi istituzionali si erano rese indisponibili ad ospitare l'evento.