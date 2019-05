Legali Trump contro consegna documenti

NEW YORK, 4 MAG - I legali di Donald Trump presentano una mozione per l'ingiunzione preliminare per bloccare due banche dal consegnare i documenti finanziari del presidente e delle sue attività . Lo riportano i media americani, sottolineando che l'ingiunzione fa seguito al mandato inviato a Deutsche Bank e Capital One dalle commissioni servizi finanziari e intelligence della Camera.