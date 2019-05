Migranti: Moavero, Bruxelles non propone

ROMA, 3 MAG - Sulla politica delle migrazioni, la Commissione europea "non ha fatto tutte le proposte che potevano essere fatte" e "dovrebbe essere una priorità del parlamento europeo che sarà eletto a maggio stimolarla in tal senso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero davanti alla Camera, rispondendo a delle domande sulla risposta arrivata da Bruxelles alla sua lettera. La Commissione, ha aggiunto, è stata "molto concentrata sulla relocation degli aventi diritto" all'asilo ma per tutti gli altri "non c'è stata una risposta reale europea".