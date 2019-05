Onu, stampa libera fondamento democrazia

NEW YORK, 3 MAG - In un momento in cui la disinformazione e la sfiducia nei mezzi di informazione sta crescendo, una stampa libera e' "essenziale per pace, giustizia, sviluppo sostenibile e diritti umani". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo messaggio in occasione della Giornata mondiale della liberta' di stampa. Il segretario generale ha sottolineato che "nessuna democrazia è completa senza accesso a informazioni trasparenti e affidabili", e ha descritto il giornalismo libero come "la pietra miliare per costruire istituzioni giuste e imparziali, rendendo i leader responsabili". "I fatti, non le falsità, dovrebbero guidare le persone quando scelgono i loro rappresentanti", ha affermato ancora Guterres, sottolineando che "mentre la tecnologia ha trasformato il modo in cui riceviamo e condividiamo le informazioni, a volte è usata per ingannare l'opinione pubblica o alimentare violenza e odio".