Mo: vandalismi Huwara, 'opera di coloni'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 MAG - Scritte oltraggiose in ebraico tracciate sui muri di alcune case e pneumatici forati nelle automobili in sosta sono stati scoperti stamane dagli abitanti del villaggio palestinese di Huwara, presso Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce la agenzia di stampa palestinese Maan secondo cui e' possibile che l'attacco notturno sia stato condotto da abitanti del vicino insediamento ebraico di Yitzhar. Secondo Maan ieri un colono israeliano della zona e' stato ferito al volto da assalitori sconosciuti. Maan pubblica anche le immagini di un'automobile con targa palestinese su cui e' stata tracciata con vernice nera una grande Stella di Davide ed una scritta in ebraico, tracciata su un muro, che accusa il governo di Benyamin Netanyahu di essersi mostrato incompetente nella ''guerra al nemico''. Questi episodi non sono stati ancora commentati in Israele.