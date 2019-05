WASHINGTON, 3 MAG - Nel settembre del 2016 l'Fbi inviò a Londra una sua investigatrice nell'ambito della sua indagine per capire meglio i possibili legami tra il comitato elettorale di Trump e i russi. La donna, che si spacciò come assistente ricercatrice, incontrò George Papadopoulos, un consigliere elettorale di Donald Trump, e gli chiese direttamente se la campagna del tycoon lavorasse con Mosca. L'operazione però non portò a risultati fruttuosi. E' il New York Times a rivelare questo dettaglio inedito, sottolineando che la mossa dimostra il livello di allarme all'interno del Bureau ma potrebbe fornire munizioni a Trump e ai suoi alleati che si sono detti vittime di una operazione di spionaggio. La donna, nota col falso nome di Azra Turk, accompagnava il professore di Cambridge Stefan A. Halper, un informatore dell' Fbi.(ANSA).