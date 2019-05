Sudan, in piazza per potere a civili

IL CAIRO, 2 MAG - "Centinaia di migliaia" di persone hanno sfilato a Khartoum e in altre città del Sudan tre settimane dopo la deposizione del trentennale presidente autocrate Omar al-Bashir per chiedere alla giunta militare di cedere il potere a un'autorità civile. Il corteo della capitale, indetto come "la marcia di un milione" di persone, ha puntato a rafforzare il sit-in che dal 6 aprile assedia il quartier generale delle forze armate mentre sarebbero in stallo i negoziati fra militari e varie formazioni politiche e associazioni su modalità e tempi per giungere a elezioni. I manifestanti chiedono un consiglio guidato da civili che accompagni il Paese alla tornata elettorale.