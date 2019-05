Albania, proteste per dimissioni premier

TIRANA 25 APR - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha, ha bloccato oggi pomeriggio i principali assi stradali nazionali in tutte le 12 provincie del paese. Si tratta della undicesimo giorno di proteste dallo scorso febbraio, quando l'opposizione ha abbandonato il Parlamento e i suoi deputati hanno rinunciato in blocco ai loro mandati chiedendo le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e la formazione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. "La protesta di oggi è il proseguimento della disobbedienza civile", ha detto Basha, il quale ha deciso di boicottare anche le amministrative del prossimo 30 giugno minacciando di non consentire "il loro svolgimento in nessun seggio. La maggioranza, però, non intende cedere, ed ha più volte ribadito che "le amministrative si svolgeranno nella data prestabilita. Ciascuno poi è libero di decidere se partecipare o meno", ha detto oggi Rama, ricordando che il Codice penale prevede sanzioni durissime per chi ostacola il voto.