Iran, guasto petroliera nel Mar Rosso

ISTANBUL, 2 MAG - Una petroliera iraniana ha subito nelle scorse ore problemi di funzionamento durante la navigazione verso il canale di Suez nel Mar Rosso e verrà ormeggiata nel porto saudita di Gedda. Lo riferisce l'Irna, citando la compagnia statale iraniana National Iranian Tanker, secondo cui la petroliera Happiness I ha iniziato a imbarcare acqua nella stanza dei motori. La stessa fonte esclude al momento uno sversamento in mare di carburante e assicura che non ci sono feriti. Secondo i media sauditi, a bordo c'erano 26 membri dell'equipaggio, di cui 24 iraniani e 2 bengalesi. Secondo il sito specializzato Tanker Trackers, la petroliera trasporta almeno 1,1 milioni di barili di combustibile. L'incidente avviene nel giorno in cui scadono le esenzioni concesse dagli Usa sulle loro sanzioni contro l'importazione del petrolio di Teheran.