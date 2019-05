Moavero, in Ue mancano leader di razza

FIRENZE, 2 MAG - L'Unione europea non è stata in grado di cambiare quando era il momento perché è mancata "la lungimiranza che caratterizza i leader di razza, quella lungimiranza che avevano i leader degli anni '50. Ora siamo prigionieri di una quotidianità molto complicata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi parlando a Firenze nella prima giornata di The State of the Union. "Quanta cattiva educazione, quanta cattiva informazione sull'Europa ascoltiamo quotidianamente - ha poi lamentato il titolare della Farnesina -. Fermarsi a riflettere è particolarmente importante alla vigilia delle elezioni Europee sulle sfide e sulle opportunità, sulle possibili idee praticabili che possiamo affrontare insieme".