Venezuela: Unicef, 15 minorenni feriti

ROMA, 2 MAG - Almeno 15 minorenni, tra i 14 e i 17 anni, sono stati feriti durante le proteste di piazza in Venezuela di due giorni fa. Lo afferma il Direttore generale dell'Unicef, Henrietta Fore, sottolineando che le manifestazioni "stanno esponendo i bambini e i giovani a ferite e pericoli". "Esorto tutti coloro che sono coinvolti ad adottare misure immediate per proteggere i bambini da qualsiasi tipo di violenza", aggiunge Fore. Secondo notizie riferite dai media venezuelani, negli scontri di martedì un uomo di 24 anni è rimato ucciso e almeno altre 59 persone ferite.