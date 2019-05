Venezuela:Moavero, no a opzione militare

FIRENZE, 02 MAG - "Noi non riteniamo mai le opzioni militari delle opzioni. La nostra Costituzione è esplicita: l'Italia ripudia e rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine della conferenza 'The State of the Union', rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della posizione italiana sull'ipotesi di opzione militare Usa per la crisi in Venezuela. "Mi riconosco totalmente nel dettato costituzionale", ha concluso.