Mattarella, 'Italia-Francia Paesi amici'

PARIGI, 2 MAG - "Sono qui per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Il capo dello Stato è a Parigi su invito del presidente francese Emmanuel Macron, per ricucire i rapporti tra i due Paesi dopo mesi di tensioni, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.