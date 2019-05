Brexit: voci di compromesso May-Labour

LONDRA, 1 MAG - Si moltiplicano le voci sulla stampa britannica di possibili concessioni imminenti sulla Brexit da parte del governo Tory di Theresa May all'opposizione laburista di Jeremy Corbyn, alla ricerca di un accordo di compromesso in grado di provare a ottenere la ratifica in Parlamento. A scriverne è fra l'altro il filo-conservatore Daily Telegraph, che cita in particolare il ministro dell'Ambiente, Michael Gove: voce brexiteer, ma pragmatica, secondo cui "un accordo sgradevole" col Labour - che punta a un divorzio dall'Ue annacquato dalla permanenza di Londra nell'unione doganale - sarebbe comunque preferibile al rischio di "una no Brexit".