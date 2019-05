Pompeo:in Venezuela possibile intervento

ROMA, 1 MAG - Un'azione militare degli Usa in Venezuela "è possibile. Se necessario è quello che faranno gli Stati Uniti" per restaurare la democrazia anche se preferirebbero una transizione pacifica del potere. Lo ha detto il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in un'intervista televisiva rilanciata da diversi media internazionali.