Venezuela: 37 i feriti negli scontri

CARACAS, 30 APR - E' di 37 feriti e 11 detenuti il primo parziale bilancio della rivolta antigovernativa cominciata oggi prima dell'alba davanti alla base aerea di La Carlota, nell'est di Caracas. Il Centro sanitario 'Salud Chacao' ha reso noto via Twitter che "l'attività repressiva delle manifestazioni" che sono in corso nella capitale ha per il momento un bilancio di 37 feriti. Da parte sua l'ong 'Foro Penal' ha comunicato di aver appreso dell'arresto oggi di "almeno undici persone". Infine il ministro della Difesa e capo delle Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), Vladrimiro Padrino Lopez, ha denunciato "la violenta aggressione subita dal colonnello Yerzon Jimenez Baez, ferito da un proiettile al collo sull'autostrada Francisco Fajardo. L'ufficiale è stato portato in ospedale ed ora in sala operatoria".