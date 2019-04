Brexit, l'appello di Sting a ripensarci

FIRENZE, 30 APR - "Esorto il mio Paese a ripensarci": si intitola così l'appello rivolto da Sting ai suoi connazionali britannici, affinché tornino sui propri passi in merito alla Brexit. L'appello è contenuto nel libro 'Non basta dire Europa', scritto dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. "Amo il mio Paese - scrive il musicista -, e non voglio vederlo soffrire a causa di un cattivo modo di governare e per un'avventata valutazione di un plebiscito, permeato e distorto da evidenti menzogne e fantasie, architettate da politicanti che perseguono vantaggi immediati allontanandoci dai nostri partner commerciali in Europa. Credo fermamente che questa sarà una tragedia per il mio Paese".