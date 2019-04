Sri Lanka: governo teme nuovi attacchi

COLOMBO, 30 APR - Otto ministri del governo dello Sri Lanka hanno detto di avere ricevuto informative dall'intelligence tali da far temere nuovi attacchi sull'isola da parte dello stesso gruppo fondamentalista che ha rivendicato le stragi di Pasqua. Il ministro della Salute Rajitha Senarathna ha precisato che gli stessi membri dell'esecutivo potrebbero essere obiettivo di nuovi attentati suicidi. Tra questi egli stesso, a cui gli 007 hanno suggerito di rimanere in casa domenica e lunedì. Dal giorno delle stragi il governo ha arrestato decine di persone e sequestrato materiale esplosivo trovato in casa di alcuni sospetti. Le autorità ritengono però che vi siano ancora dei sospetti legati agli attentati in libertà.