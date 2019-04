I Trump contro Deutsche Bank

BERLINO, 30 APR - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con i figli Donald junior, Eric e Ivanka, ha presentato a un tribunale di New York un'azione inibitoria contro la banca tedesca Deutsche Bank e la società finanziaria statunitense Capital One. Lo riferisce il quotidiano tedesco 'Handelsblatt'. La causa, cui ha aderito anche la Trump Organization, la società immobiliare già fondata e gestita da Trump prima di essere eletto alla Casa Bianca, mira ad impedire a Deutsche Bank e a Capital One di trasmettere al Congresso Usa informazioni sui conti correnti e sugli asset del presidente.