Nuova stretta di Trump a confine Messico

ROMA, 30 APR - Il presidente americano Donald Trump ha disposto ulteriori restrizioni per i migranti dal confine messicano che richiedano asilo in Usa: fra queste, limitazioni ai permessi di lavoro, il pagamento di tariffe per la presentazione della richiesta d'asilo e il limite temporale di 180 giorni per i giudici per decidere, per sopperire all'intasamento dei tribunali. Lo scrivono Washington Post e New York Times, secondo i quali la decisione è contenuta in un memorandum con il quale Trump punta a ottenere più consensi in vista delle presidenziali del prossimo anno.