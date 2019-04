Zelenski, passaporto ucraino a russi

MOSCA, 29 APR - "Offriremo la cittadinanza ucraina a tutta la gente che soffre sotto regimi autoritari e corrotti. Prima di tutto ai russi, che oggi soffrono forse più di tutti": lo ha scritto su Facebook il presidente eletto ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo per le rime a Vladimir Putin. Il leader del Cremlino la scorsa settimana ha firmato un decreto per facilitare la concessione della cittadinanza russa agli abitanti delle zone del Sud-Est ucraino occupate dai separatisti e sabato ha detto di riflettere pure sulla possibilità di una procedura agevolata per far ottenere il passaporto russo a tutti i cittadini ucraini che lo vorranno. Zelensky in risposta ha scritto che la cittadinanza russa dà "diritto a essere arrestati per una protesta pacifica" e "il diritto a non avere elezioni libere e basate sulla competizione". "Il popolo ucraino - ha aggiunto Zelensky - è un popolo libero in un Paese libero, indipendente, sovrano e indivisibile e la cittadinanza ucraina significa libertà, dignità e onore".