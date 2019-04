Turchia: 16540 militari epurati da golpe

ISTANBUL, 29 APR - Dal fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 in Turchia, sono 16.540 i militari che sono stati allontanati dalle forze armate di Ankara per sospetti legami con la rete di Fethullah Gulen, che il governo di Recep Tayyip Erdogan accusa di aver orchestrato il golpe. Ad aggiornare il bilancio delle purghe è il ministero della Difesa turco. Altri 6.154 membri dell'esercito sono tuttora sotto indagine interna con accuse analoghe, si aggiunge in una nota.