Turchia: blitz anti-Isis, 5 arresti

ISTANBUL, 29 APR - Blitz anti-Isis stamani in Turchia. La polizia antiterrorismo ha arrestato 5 sospetti membri del sedicente Stato islamico nella provincia nordorientale di Trebisonda, sul mar Nero. I sospetti sono accusati di aver fatto propaganda per l'organizzazione jihadista sui social media, secondo fonti di polizia locali citate da Anadolu. Nei raid sono stati sequestrati somme di denaro in valuta locale e straniera per oltre 30 mila dollari e materiale digitale riconducibile all'Isis.