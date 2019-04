Libia: Noc,produzione petrolio a rischio

ROMA, 28 APR - La Compagnia petrolifera libica (Noc) chiede "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, afferma il presidente Mustafa Sanalla, "è fortemente preoccupata per "la minaccia alle infrastrutture energetiche" e la "militarizzazione" di alcuni impianti e terminal, facendo in particolare riferimento a Es Sider e Ras Lanuf, sotto il controllo delle forze di Khalifa Haftar.