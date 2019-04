Guaidó, Maduro ormai è uno sconfitto

CARACAS, 27 APR - Il leader oppositore venezuelano Juan Guaidó ha assicurato oggi a Caracas che il presidente Nicolás Maduro "è ormai uno sconfitto", a cui resta solo l'arma della persecuzione, ed è per questo che "ha ordinato l'arresto del deputato Gilbert Caro". "Ha paura in vista del primo maggio - ha proseguito Guaidó intervenendo ad una cerimonia di giuramento dei Comitati di aiuto e libertà - perché il nostro ambiente naturale è la libertà, e quindi dovranno perseguitare tutto il Venezuela". Prima di concludere il suo discorso l'autoproclamato presidente ad interim ha invitato tutti alla "grande marcia dell'1 maggio" che servirà per "mettere fine alla dittatura" di Maduro.