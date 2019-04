Residui di piombo attorno a Notre-Dame

PARIGI, 27 APR - Edifici e zone attorno alla cattedrale di Notre-Dame sono stati esposti a residui di combustione dopo l'incendio della cattedrale, lo scorso 15 aprile. Secondo la prefettura di Parigi, "i valori registrati mettono in evidenza la presenza di piombo in alcune zone, molto localizzate, in particolare in alcuni locali che possono essere rimasti aperti al momento dell'incendio e dove possono essersi depositate delle polveri". "Le zone in cui si registra una presenza di residui di piombo sono fin d'ora vietate al pubblico", ha precisato la prefettura. Fra queste "zone", i giardini attorno alla cattedrale.