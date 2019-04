Sanchez apre a coalizione con Podemos

ROMA, 26 APR - "Che Podemos entri nel governo non è un problema". Così il quotidiano El Pais titola un'intervista al premier socialista spagnolo Pedro Sanchez a due giorni dalle elezioni politiche del 28 aprile. In Spagna i sondaggi sono vietati nell'ultima settimana di campagna elettorale, ma secondo le ultime stime il Psoe è dato per favorito, anche se non abbastanza per ottenere una maggioranza assoluta in parlamento senza alleanze. Sanchez potrebbe dunque cercare di formare una coalizione con il partito di sinistra anti-austerity di Pablo Iglesias. Resta tuttavia l'incertezza sui risultati dei partiti di destra (Popolari, Ciudadanos e l'ultradestra di Vox) che potrebbero a loro volta cercare di formare una coalizione. Sanchez ha quindi lanciato un appello agli spagnoli a esprimere un "voto utile", avvertendo del rischio che possa crescere l'estrema destra visto l'ampio numero di indecisi.