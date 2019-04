Coree: Putin, solo soluzione pacifica

MOSCA, 25 APR - "Riteniamo che non ci sia e non possa esserci alternativa a una soluzione pacifica della questione nucleare e degli altri problemi" della penisola coreana: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un ricevimento in onore del leader nordcoreano Kim Jong Un. Putin e Kim si sono incontrati oggi per la prima volta a Vladivostok per discutere della questione nucleare nordcoreana. Lo riporta la Tass.