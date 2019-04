Libia: Conte, Italia molto preoccupata

ROMA, 24 APR - "Italia è molto preoccupata per la Libia ma confidiamo sull'appoggio nel Giappone che in Africa ha investimenti molto rilevanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine dell'colloquio con il Primo ministro giapponese Shinzo Abe. "La Libia è il nostro primo dossier. Stiamo cercando di ricostruire il percorso di fiducia e quindi il dialogo per una soluzione politica", ha aggiunto. Interpellato sulle posizioni di diversi Paesi a favore di Khalifa Haftar Conte sottolinea: "a volte gli attori pensano in modo miopie di fare i propri interessi particolari privilegiando l'una o l'altra parte ma far questo non significa fare i propri interessi e soprattutto quelli del popolo libico".