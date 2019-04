Lula, non ho avuto un processo giusto

SAN PAOLO, 24 APR - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è detto amareggiato della decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Stj) che ha confermato la sua condanna per corruzione e riciclaggio, riducendo però la pena inflittagli da 12 anni e un mese a 8 anni e 10 mesi. Lo ha riferito Emídio de Souza, deputato del suo Partito dei Lavoratori (Pt) e avvocato di Lula, che gli ha reso visita nel comando di polizia di Curitiba, dove l'ex presidente ha cominciato a scontare la sua pena poco più di un anno fa. "La questione non è ridurre la pena, la pena dovrebbe essere zero", ha detto Lula a de Souza, lamentandosi che "finora non ho avuto diritto ad un processo giusto". I suoi avvocati, infatti, avevano chiesto l'annullamento del processo nel quale è stato condannato, già confermato in due gradi di giudizio.