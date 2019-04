Corea Nord, Kim partito per la Russia

PECHINO, 24 APR - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è partito oggi col suo treno speciale per la Russia in vista del primo summit col presidente Vladimir Putin. Lo riporta la Kcna, secondo cui il "supremo leader" è accompagnato da collaboratori stretti tra cui il ministro degli Esteri Ri Yong-ho e la vice ministro Choe Son-hui. Il faccia a faccia di domani a Vladivostok sarà il primo evento internazionale di Kim di alto livello dal vertice di Hanoi di fine febbraio con Donald Trump, fallito per il mancato compromesso tra allentamento delle sanzioni e denuclearizzazione.