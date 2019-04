Sudan: Usa, sosteniamo governo civile

WASHINGTON, 23 APR - "Sosteniamo la domanda legittima del popolo sudanese che reclama un governo diretto da civili, e noi siamo qui per incoraggiare le parti ad lavorare insieme per far avanzare questo progetto al più presto": lo ha detto il vice segretario di Stato Usa per gli Affari africani, Makila James, che ha incontrato oggi a Khartum il capo del Consiglio militare transitorio (Tmc) sudanese, Abdel Fattah al Burhan, esortandolo a garantire una rapida transizione verso un governo civile. "La nostra conversazione si è incentrata sulla necessità di essere inclusivi nelle discussioni, di impegnarsi con il popolo sudanese e di essere sicuri che la transizione sia in corso. Il colloquio è stato molto costruttivo. Auspichiamo la formazione di un governo civile il prima possibile, poiché il popolo è esigente", ha detto James ai giornalisti subito dopo l'incontro.